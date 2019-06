Warszawa kupi tramwaje od Hyundaia. Trafią do użytku za cztery lata

Tramwaje Warszawskie i Hyundai Rotem Company podpisały umowę na dostawę 213 nowych tramwajów. To największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w Polsce i jedna z większych w Europie.

Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbuduje je za 1 mld 825 mln zł. Wszystkie pojazdy w ramach zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do stolicy do końca 2022 roku, a te budowane w ramach opcji – do końca 2023 roku. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 285 mln zł.

Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów szynowych, o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Będą to najdłuższe tramwaje w stolicy. Ich długość sięgnie 32,5 metrów, czyli aż 2,5 metra więcej niż najpopularniejsze, dotychczas używane tramwaje niskopodłogowe. Dzięki temu w każdym tramwaju będzie mogło podróżować nawet 240 osób.

Tramwaje to drugi co do liczby przewożonych pasażerów środek transportu w Warszawie. W zeszłym roku skorzystał z nich niemal o czwarty podróżny (286,5 mln przejazdów). To więcej o ponad 17 mln pasażerów niż rok wcześniej.