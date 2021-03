Według śledczych Marek Dz., zatrudniony przez Centralny Ośrodek Sportowy miał przed dwoma laty brać łapówki za preferencyjne warunki wynajmowania pomieszczeń w Hali Torwaru oraz za ustawianie umów z firmami sprzątającymi obiekt. Za przyjmowanie korzyści majątkowych grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Warszawa. Łapówki za wynajmowanie Torwaru. CBA zatrzymało podejrzanego pracownika

Marek Dz. usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą one żądania i przyjmowania korzyści majątkowych. Jakie były jeszcze związane z tym procederem okoliczności, prokuratura będzie ustalać - śledztwo uznawane jest za rozwojowe. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące z uwagi na obawę matactwa. Aresztowanemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.