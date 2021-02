Warszawa. "Łapy precz od ronda Dmowskiego". Protest Młodzieży Wszechpolskiej

- Roman Dmowski jest człowiekiem wielce zasłużonym dla niepodległości Polski (...) Prawdopodobnie, gdyby nie tacy jak on, Polski by nie było (...) Niestety tak marginalne grupy z liberalnym progresywizmem na sztandarach chcą odebrać temu bohaterowi patronat nad rondem w centrum Warszawy, na który on z całą pewnością zasługuje - mówili przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej podczas konferencji.