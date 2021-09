Warszawa. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Okradł sklep, zdobycz przetracił

Mężczyzna robił to jednak tak intensywnie, że gdy funkcjonariusze policji dotarli do 25-latka, po ukradzionym dobytku nie było śladu. Jak informuje nadkomisarz Joanna Węgrzyniak, policjanci operacyjni wydziału mienia stołecznej komendy szybko ustalili, gdzie może przebywać nielojalny były zatrudniony. Nie na tyle szybko jednak, by złodziej nie zdążył wypić alkoholu wyniesionego od swojego dawnego pracodawcy. Wypalił również wszystkie papierosy, a pieniądze przegrał.