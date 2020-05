Warszawa. Łazienki w Łazienkach

Architekci, którzy wzięli udział w konkursie, mają - co widać po projektach - ogromną wyobraźnię, odwagę, fantazję. Powstały projekty niezmiernie nowoczesne oraz stylizowane na historyczne. Wiele z pomysłów dążyło do pokazania, jak wielki kontrast nastąpił w architekturze na przestrzeni dziejów. Ale ten konkurs to także znak zmian, jakie dotyczą naszego życia społecznego. Kto nie stanął w obliczu problemu, który dopadł go podczas miłego spaceru po parkowych alejkach, niech zaprzeczy.

Warszawa. Niech nikt nie biega za potrzebą

Architektura i obyczaje. Do łazienki z głową

- W jaki sposób i czy na pewno kontynuować dzieło mistrzów końca XVIII wieku - zadał sobie pytanie autor projektu z nowoczesnym rozmachem, ale z antyczną stylizacją. Jego nazwisko kryje się pod cyfrą 1487, bo na tym etapie konkurs jest anonimowy. - Co zrobić, by obiekt był współczesny i charakterystyczny, a jednocześnie ”niewidzialny” wśród innych klasycznych obiektów i przyrody? Co zrobić, by jutro wybudować nowoczesny obiekt w taki sposób, by sprawiał wrażenie jakby stał tu od zawsze?