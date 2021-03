Warszawa. Liczba pasażerów komunikacji miejskiej spadła o prawie 60 proc.

Z danych przekazanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wynika, że w ostatni poniedziałek stołeczną komunikację miejską wybrało 41,1 proc. w odniesieniu do liczby pasażerów sprzed pandemii; we wtorek było to 42,1 proc., a w środę 41,5 proc. To mniej niż w takim samym okresie lutego, ale znacznie więcej niż w analogicznym okresie marca 2020 roku.