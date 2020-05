Warszawa. Lodówka pełna marihuany

Jak informuje stołeczna policja w ramach interwencji zatrzymano 25 letniego mieszkańca Warszawy. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości marihuany. Susz konopny znaleziony został w chłodnym wnętrzu lodówki. Ponadto w mieszkaniu znajdowała się waga elektroniczna i znaczna ilość gotówki. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zatrzymanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Szybkie działania policji w Warszawie

Funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę, którą zupełnie zaskoczyli podejrzanego. Zatrzymania dokonano, gdy ten wracał do domu. W trakcie pszeszukania w mieszkaniu 25-latka kryminalni znaleźli w lodówce dobrze schłodzony susz konopny. Jego ilość oceniono na blisko ćwirć kilograma. Kolejnymi znaleziskami były waga elektroniczna i gotówka - łącznie 25 000 złotych. Wag takich, jak ta znaleziona we wnętrzu szafy lokatora, przestępcy używają do odmierzania pojedynczych porcji narkotyku. Policjanci zabezpieczyli znalezione pieniądze podejrzewając, że mogą pochodzić z działalności przestępczej, polegającej na dystrybucji marihuany.