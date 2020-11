Warszawa. Lotnisko Chopina ogłosiło porażające informacje

Z względu na sytuację epidemiologiczną warszawskie Lotnisko Chopina zawiesiło w marcu wszystkie loty. Pierwsze rejsy, które zostały wznowione po lockdownie, realizowane były przez firmę LOT i dotyczyły powrotów Polaków do domów. Trasy krajowe ponownie ruszyły od czerwca, natomiast niektóre zagraniczne rejsy wystartowały w lipcu. Ponadto w wakacje uruchomione zostały dwa nowe kierunki realizowane przez linię Wizz Air z Warszawy: Turku i Teneryfa.

Warszawa. Lotnisko Chopina. Podsumowanie października i kolejne straty

"W październiku 2020 roku z usług stołecznego portu skorzystało 323 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 80,9 proc. w porównaniu do października 2019. W ubiegłym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 5,3 tys. pasażerskich operacji lotniczych – jest to o 66,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" – podało w oficjalnym komunikacie Lotnisko Chopina.