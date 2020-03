Warszawa. Lotnisko Chopina zwiększa kontrole

Kolejni pasażerowie na Lotnisku Chopina będą poddani obowiązkowemu badaniu termometrem. Wcześniej wprowadzono obowiązkowe mierzenie temperatury ciała osobom przybywającym z Chin i Włoch. Teraz termometrem zostaną też zbadane osoby przylatujące z Iranu i Korei Południowej.

Jeśli ktoś ma podwyższoną temperaturę, czyli powyżej 37 stopni Celsjusza i bliżej 38 stopni C, jest odprowadzany do karetki. Tam ratownicy przeprowadzają wywiad medyczny. Następnie przeprowadzane jest badanie lekarskie.

Do Polski nie ma bezpośrednich połączeń z Iranu. Do Seulu z Warszawy latają Polskie Linie Lotnicze LOT. Loty do Włoch z Warszawy oferuje LOT, Wizz Air i Alitalia.

PLL LOT zawiesiły do 28 marca rejsy między Warszawą a Pekinem. Do Warszawy wciąż lata Air China, choć przewoźnik zredukował liczbę rejsów do sześciu-ośmiu rejsów miesięcznie. Linie lotnicze ograniczyły też loty do Włoch.