Warszawa. Lotnisko w Modlinie niemal puste. Zamkną terminal

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", linie lotnicze Ryanair zawiesiły większość rejsów. Jest to spowodowane głównie obostrzeniami w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii i Irlandii z powodu kolejnej fali pandemii.

W podwarszawskim Modlinie Ryanair utrzymuje obecnie tylko pojedyncze połączenia. Jednak i one są odwoływane w ostatniej chwili. We wtorek na liście lądowań figurował tylko jeden lot z Londynu. Obok widniała adnotacja: "Anulowany". Nie było żadnych startów. Na środę zaplanowano wstępnie zaledwie trzy loty - do Londynu, Wiednia i na Teneryfę.