Warszawa. Ludzie odbudowy. 68 lat temu wzruszeni warszawiacy podziwiali odbudowaną Starówkę

Stare Miasto w Warszawie, odbudowane z kompletnej ruiny, to wielki czyn powojennych specjalistów i specjalistek - architektów, konserwatorów zabytków, artystów, historyków sztuki, inżynierów i ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki nim dokonało się to, co w pierwszych powojennych latach wydawało się niemożliwą do przeprowadzenia misją. To tym kobietom i mężczyznom zawdzięczamy to, że zmaterializowała się unikalna w dziejach świata rekonstrukcja.