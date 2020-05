Warszawa. Lumpeksy nie chcą się dłużej mrozić. I nie muszą

Dla wielu osób pójście do lumpeksu to życiowa potrzeba - przekonuje Katarzyna, sprzedawczyni w jednym ze sklepów z używaną odzieżą. Czy to obecnie bezpieczne? - Przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności nie ma podstaw do obaw - mówi nam wirusolog, profesor Włodzimierz Gut.

(Materiały prasowe)