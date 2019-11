Warszawa ma pomysł na drugie życie wielkich gabarytów

URBANREC, czyli europejski projekt zagospodarowania największych odpadów zagościł w Warszawie. Działacze wspólnie zastanawiali się na tym, co zrobić, aby wielkie gabaryty były jak najmniej uciążliwe dla środowiska.

Meble, materace, stare rowery – wszystko to zamiast trafić na śmietnik , kiedy się zepsuje albo z innego powodu przestanie nam służyć, może zostać wykorzystane. To korzyść dla nas, jako użytkowników i dla środowiska, którego nie będziemy obciążać tak dużym (dosłownie) problemem.

Co mogą zrobić mieszkańcy Warszawy? Dużym wyzwaniem do stolicy może być już sama zmiana podejścia mieszkańców do tego, co robić z niepotrzebnymi lub niechcianymi meblami oraz wprowadzenie punktów ponownego wykorzystania przedmiotów wielkogabarytowych, by dać im drugie życie.