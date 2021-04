Warszawa. Majówka na Krakowskim Przedmieściu. Spacery deptakiem

To znakomita okazja do świeżego spojrzenia na najbardziej turystyczne miejsce stolicy. Wkrótce trasa, zwykle pełna gastronomicznych ogródków, zatłoczona i odwiedzana chętnie przez tłumy przybyszy, wróci do normy. Teraz jeszcze przez chwilę można się jej przyjrzeć bez przepychania się wśród hałaśliwych przechodniów.