Warszawa. Malarstwo, najlepsze lekarstwo. Wystawy na 2021 rok

Sztuki nie będzie, niestety, pod dostatkiem, przynajmniej w pierwszych miesiącach 2021. Przynajmniej do wiosny nie ma co marzyć o tłumnych wernisażach, wielkich otwarciach i zbiorowym delektowaniu się dziełami mistrzów.

Jednak przy pandemicznych ograniczeniach wciąż można zdecydować się na zwiedzania wystaw z zachowaniem wszystkich nałożonych środków ostrożności, co znaczy, że widzów musi być znacznie mniej niż w zwykłych okolicznościach, trzeba zachować nie tylko dystans do dzieła, ale też do innych współoglądających.