Warszawa. Marki bliżej od Kobyłki. Nowym przejazdem nad S8 już jeżdżą samochody

Wiadukt miał być gotowy, według oficjalnych planów, do 18 marca. Udało się ukończyć go przed terminem. Ta drogowa inwestycja, stanowiąca część struktury trasy S8, jest ostatnim fragmentem oddawanym do ruchu w ramach tej inwestycji. - Na całym odcinku S8 Marki - Kobyłka wprowadzona została stała organizacja ruchu - poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.