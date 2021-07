Warszawa. Marsz Milczenia’44. Bez słów, okrzyków, pieśni, haseł, rac

Tam też będzie można zapoznać się z wystawą plenerową, przygotowaną przez Muzeum Dulag 121."Solidarność i wsparcie". Placówka z Pruszkowa gromadzi wszystkie ślady pamięci ludności, która po upadku Powstania została zagnana tu do obozu przejściowego. Część z tych osób trafiła do obozów koncentracyjnych lub na roboty do Niemiec. Wielu udało się uciec i schronić u pomocnej ludności okolicznych wsi. To właśnie tym gestom poświęcona jest wystawa. To opowieść nie tylko o cierpieniu, koszmarze i dramatach wypędzonych warszawiaków, ale także o poświęceniu ratujących ich mieszkańców Mazowsza.