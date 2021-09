Warszawa. Marsz wyzwolenia zwierząt. Stop z kotletem, futrem, okrucieństwem

"Tak jak my, zwierzęta pragną żyć, tak jak my zwierzęta ronią łzy", "Ich życia - nie nasze", "wolność i sprawiedliwość da wszystkich zwierząt" - skandowali uczestnicy podczas przemarszu. "Czego chcemy? Wyzwolenia. A czyjego? Wszystkich zwierząt""One też żyją" - krzyczały transparenty. Manifestanci apelowali o to, by nie wspierać, nie finansować, nie popierać i nie pochwalać żadnych działań, które godzą w zwierzęta - nie kupować i nie spożywać mięsa. To zrobić może każdy, jak uważają maszerujący wegetarianie i weganie, kto chce dołożyć swoją cegiełkę do zatrzymania strasznego ludzkiego podejścia do braci mniejszych.