Warszawa. Marszałek Senatu u Powstańców Warszawskich. "Wdzięczność za walkę o godność i honor"

Pamiątką, która po tej wizycie, która być może zawiśnie w przestrzeniach Senatu, będzie ofiarowana marszałkowi tablica z zapadającymi w pamięć słowami, które mogą stanowić kompas na trudne obecne czasy. Prezent przygotowali młodzi wolontariusze Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, ale widnieją na niej słowa uczestniczki Powstania Warszawskiego, Wandy Traczyk - Stawskiej, pseudonim "Pączek". "Dokąd nie umrę, będę walczyć o to, by każdy człowiek był szanowany bez względu na to kim jest, jakie są jego poglądy, wyznanie, kolor skóry, narodowość, Godność człowiecza ma najważniejszy składnik - wolność. Bez niej człowiek nie czuje, że zachowuje swoją człowieczą godność".