Warszawa. Marszałkowska opustoszała. Nawet o połowę mniej aut w centrum

Pierwszy spadek miał miejsce około 12-13 marca, kiedy zapowiedziano zamknięcie wszystkich placówek oświatowych. W poniedziałek 16 marca, kiedy zamknięto m.in przedszkola i szkoły, a część pracowników została w domu, liczba samochodów w okolicach "Patelni" skurczyła się do 50 tys. samochodów na dobę.

Warszawa. O ponad połowę mniej aut

We wtorek 24 marca rząd poinformował o obostrzeniu dotyczącym zasad przemieszczania się. W efekcie czego w środę i czwartek zanotowano około 43 tys. aut. Oznacza to o 55% mniej samochodów niż na początku marca.

Zobacz też. Jak wyglądają powroty Polaków do kraju w trakcie epidemii?

Od 2 do 11 marca na rondzie Dmowskiego w ciągu doby odnotowywano średnio 92,3 tys. aut. Z kolei od 12 do 26 ta liczba wyniosła już 54,5 tys. Oznacza to spadek natężenia ruchu o 41%.