Ratusz chce, by powstały setki punktów, do których mogą zgłosić się ci, którzy mają potrzebę zaopatrzenia się w maskę. Z pewnością powstaną takie miejsca w centrum stolicy, w miejscach węzłów komunikacyjnych, jak stacja metra oraz w centrach obsługi mieszkańców w dzielnicowych urzędach.

Warszawa. Maseczka taka dla warszawiaka. Rządowy pakiet do rozdania

Metody docierania do odbiorców będą różne. Zajmą się tym wolontariusze. Obowiązki rozdawania masek przejmują też pracownicy placówek miejskich nieczynnych z powodu wprowadzenia obostrzeń, na przykład domów kultury. Jak informuje Karolina Gałecka, miasto chce też, by zaangażowali się w akcję żołnierze WOT. W tym celu ratusz wystąpił z prośbą o pośrednictwo do wojewody.