Warszawa. Mazowiecki i rewolucja przez telefon. Były premier patronem stołecznej nagrody

Tadeusz Mazowiecki to nie tylko ikona walki o wolną, demokratyczną Polskę. To także wzór człowieka wiernego swoim wartościom, odpowiedzialnego, któremu szczerze zależało na dobru naszego kraju. Gorąco Państwa zachęcam do obejrzenia filmu "Rewolucje przeprowadza się przez telefon. Krótki film o Tadeuszu Mazowieckim" - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.