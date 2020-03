Warszawa. Memem w koronawirusa. Humorystyczna akcja warszawskiej policji

Uzbrojeni po zęby policjanci, obok wyszkolony pies. Na ziemi leży skuty mężczyzna: to obrazek z mema, który w środę opublikowała warszawska policja. Musimy przyznać, że to dość oryginalny sposób na promowanie przestrzegani koronawirusa, ale jakże skuteczny!

Koronawirus w Polsce. "All cops are beautiful"

Policja aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Facebook'a policjanci wstawili zdjęcie rysunku 7-letniej Madzi, z dopiskiem: "all cops are beautiful". Rysunek polubiono 43 tys. razy i udostępniono przeszło 10 tys. razy. Policjanci przy okazji zwrócili się do przestępców. "Prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych/haniebnych/niegodziwych do odwołania". Jednocześnie zapewniają że powiadomią, "kiedy będzie można wrócić do codziennej działalności przestępczej, kontynuując dalej starą zagrywkę policjant-złodziej".