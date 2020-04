Warszawa. Metro na Woli coraz bliżej. Drogowcy otwierają Górczewską

W piątek, około godziny 6 pierwsze samochody pojada ul. Górczewską na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej. Nie oznacza to końca utrudnień w rejonie nowych stacji metra. W dalszym ciągu trwają prace od ul. Płockiej do Młynarskiej. Z Płockiej w stronę centrum skręcać mogą tylko autobusy i taksówki.