Warszawa. Metro. Prawie 400 mln na zakup pociągów

Warszawa w międzynarodowym programie "Zielone Miasta"

– Inwestując w jakość życia, w politykę społeczną, nie zaniedbujemy inwestycji infrastrukturalnych oraz związanych z ochroną środowiska. (…) Warszawa jako pierwsza w Polsce dołącza do międzynarodowego programu „Zielone Miasta”. Podpisanie porozumienia o przystąpieniu stolicy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju to kolejny krok w dobrą stronę – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które przystąpiło do Zielonych Miast EBOR, flagowego programu zrównoważonego rozwoju miejskiego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzięki tej transakcji z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Warszawy do inwestowania w nowoczesną infrastrukturę transportu publicznego przy jednoczesnym opracowaniu kompleksowego planu poprawy ogólnego środowiska miejskiego. (…) – mówi Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOR, dyrektor na Europę Środkową i kraje bałtyckie.

Warszawa. Program Zielonych Miast EBOR

Program Zielonych Miast EBOR o wartości 1,5 miliarda euro szybko się rozrósł od czasu jego utworzenia w 2016 r. Pomaga każdemu miastu członkowskiemu dostosować rozwiązania do jego potrzeb środowiskowych dzięki unikalnej kombinacji środków. Wszystkie z nich mają na celu przybliżenie miast do niższej emisji dwutlenku węgla i bardziej przyjaznej do życia przyszłości. Przystępując do programu, miasta podejmują projekt inicjujący przy wsparciu finansowym EBOR i opracowują własny Plan Działania Zielonego Miasta, określający dalsze działania.