Warszawa. Metro. Rozpoczyna się nowy zakres prac na linii M2

Warszawa. Prace na Bródnie

Warszawa. Drążenie tuneli na Bemowie

We wtorek, 6 października, na stacji Powstańców Śląskich uruchomiona została tarcza Elisabetta. Do kolejnej stacji ma do wydrążenia około 860 metrów tunelu. Do piątku pokonała dystans 77 metrów. Obie tarcze wydrążyły już dwa 137-metrowe odcinki tunelowe, które łączą komorę torów odstawczych z korpusem stacji Powstańców Śląskich.