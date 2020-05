Warszawa. Metro wzięło udział w akcji #hot16challenge2

- Ulice puste, a słońce już wstaje, schodzę pod ziemię, tam metro zastaję. Jeździ jak zawsze, choć maski i odstęp. Nie zwalnia tempa, bo wie bardzo dobrze, że miasto bez metra jest gorsze niż Covid, dlatego w metrze są wszyscy gotowi. Dyżurni, maszyniści, techniczni, ochrona, dla was wszystkich uznanie – piona. Z Targówka na Wolę, z Kabat do Młocin, do pracy, do domu, do sklepu i cioci. Pętla za pętlą i stacja po stacji, cały dzień jeździ po aglomeracji. Następna stacja to nominacja Tramwaje i SKM - sprawdźcie, co to za akcja. Metro Covid 19, to był Challenge Hot 16 – brzmi tekst piosenki.