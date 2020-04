Warszawa. Metro zakupi 45 nowych pociągów

Środki z kredytu posłużą zabezpieczeniu finansowania zakupu nawet 45 nowych pociągów warszawskiego metra. Umowa na ich zakup została podpisana 30 stycznia br. z konsorcjum firm Skoda Transportation a.s. i Skoda Vagonka a.s. Wykonawca za swoje usługi otrzyma 1 308 248 300 zł. Podpisana umowa zakłada udostępnienie Warszawie kredytu w wysokości do 654 mln zł, czyli maksymalnie do 50 proc. kosztów tego projektu.