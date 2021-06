Warszawa. Miał w mieszkaniu 4,5 kg kokainy o wartości 1,8 mln zł

Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci poszli razem z nim do jego mieszkania. W trakcie przeszukania lokalu znaleźli sprasowane paczki z kokainą, trzy wagi elektroniczne, dwa teleskopowe hydrauliczne podnośniki, ramę do podnośnika oraz dwie formy do prasy. Urządzenia były używane do prasowania narkotyków.