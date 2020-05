Warszawa. Miała być spektakularna ucieczka na podwójnym gazie. Przeszkodził słupek

Warszawa - policjanci szybko zatrzymali pijanego kierowcę

Sytuację skomentowała Komenda Stołeczna Policji, potwierdzając, że do pościgu doszło na ulicy Płochocińskiej. Zgłoszenie w tej sprawie zostało przyjęte w okolicach godziny 22.30. Policjanci zgłosili, że przystąpili do pościgu za mężczyzną, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po pościgu zatrzymany został przebadany na obecność alkoholu we krwi, które wykazało 2,4 promila. Późniejsze badanie uciekiniera dało inny wynik - 0,9 promila.