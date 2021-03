Warszawa. Miasto dostępne. Koniec stromych krawężników

Zarząd ogłosił przetargi na te inwestycje i na oferty czeka do 8 kwietnia. Prace rozpoczną się w kolejnych miesiącach i trwać będą do przyszłego roku. Jest jeszcze czas, by dołożyć swoją cegiełkę do tych miejskich modernizacji. Miejsce wymagające interwencji - obniżenia, przebudowy, likwidacji bariery - można wskazać miejskim służbom, przekazując informację za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.