Warszawa. Miasto Jest Nasze: "Na drogach ginie Otwock". A więc noga z gazu

– Polskie drogi to drogi śmierci. Gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii i to się od wielu lat nie zmienia - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Jan Mencwel, przewodniczący stowarzyszenia. Aktywiści od dawna walczą o poprawę losu pieszych. Upominają się o wprowadzenie legislacyjnych innowacji, które mogą doprowadzić do zmian. Jak zwrócił uwagę przewodniczący, Miasto Jest Nasze prowadzi kampanię "Chodzi o życie".