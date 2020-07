Warszawa. Miasto Jest Nasze o tragediach na drogach. Apelują do prezydenta o dzień żałoby

- W ciepły letni dzień szłam z moją starszą córką do lokalnej lodziarni na Mokotowie - opowiada mama dwóch kilkulatek. - Przechodząc przez ulicę Kazimierzowską o mało nie straciłyśmy życia pod kołami rozpędzonego auta. I wiecie państwo, co jest szokujące? Że tego typu sytuacje nikogo w Polce nie dziwią. One są codziennością.

- Apelujemy do prezydenta o ustanowienie dnia pamięci ofiar wypadków drogowych. Prezydent ma kompetencje, by taki dzień ogłosić. Jeśli to zrobi, to może obóz rządzący zyska nową energię do pracy nad ochroną życia swoich obywateli - podnosili działacze. Apel o dzień żałoby po ofiarach drogowych w rzeczywistości jest dramatycznym wołaniem o wprowadzenie zmian, które będą chroniły żywych.