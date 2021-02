Warszawa. Miasto moje. A w nim… most Czesława Niemena

Most na S2, nitce ekspresowej drogi prowadzącej od węzła "Warszawa Wilanów" do węzła "Wał Miedzeszyński" w Wawrze jest dziewiątym mostem drogowym i najdłuższą oraz najdalej na południe wysuniętą przeprawą przez Wisłę w stolicy. Służy kierowcom dopiero od kilku tygodni - otwarto go pod koniec grudnia 2020 roku. Zasługuje na godnego patrona.