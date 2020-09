Warszawa. Miasto uruchamia program "Mama-Warszawianka na rynku pracy"

Warszawa. Założenia programu

Jak informuje stołeczny ratusz, działania skierowane są do kobiet, które na stałe mieszkają w Warszawie. Program w szczególności przeznaczony jest dla mam, które mają trudności z powrotem na rynek pracy lub dalszym rozwojem kariery. Program szkoleniowy odbędzie się w języku polskim. Miasto jednak zachęca, aby wzięły w nim także udział migrantki mieszkające w Warszawie, pochodzące z Ukrainy czy Białorusi.

Warszawa. Aktywność zawodowa kobiet

Jak podkreślają władze miasta, współczynnik aktywności zawodowej u kobiet w Polsce jest bardzo niski. W pierwszym kwartale 2020 roku wynosił tylko 47,8 proc. w porównaniu z mężczyznami, u których był on wyższy i wynosił 64,9 proc. Pandemia koronawirusa mocno odbija się na sytuacji zawodowej Polek. Z badań Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że co piąta ankietowana boi się, że straci pracę, prawie 12 proc. już ją straciła, a 10 proc. nie wie czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. Pojawia się coraz więcej sygnałów o zwalnianiu kobiet pracujących w branżach, które najbardziej ucierpiały - a były w nich zatrudnione głównie kobiety (usługi, kultura, gastronomia) oraz kobiet, które po zamknięciu żłobków czy przedszkoli korzystały ze zwolnień na opiekę nad dzieckiem.