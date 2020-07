Warszawa. Miasto zaprasza na szereg letnich atrakcji nad Wisłą

Warszawa. Trzy plaże

Punkty Warszawskiego Plażowego są na trzech plażach: Saskiej, Poniatówce i Żoliborz. Plażowicze mogą wypożyczyć tam leżaki dla dzieci i dorosłych, zestawy do zabawy w piasku, koce plażowe, rakietki do tenisa plażowego, zestawy do gry w bule, piłki do rugby i siatkówki, książki oraz mapki i gry dla najmłodszych plażowiczów.