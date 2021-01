Warszawa. Mieszkańców bez ogrzewania monitoruje straż miejska

Dodała też, że jeżeli będzie konieczność, to dzielnice będą zabezpieczać wtedy okoliczne budynki szkół czy przedszkoli. - Tak samo było na ul. Jagiellońskiej. W weekend było zabezpieczone liceum im. Piłsudskiego, jednak żaden z mieszkańców nie wyraził woli przeniesienia się tam. Mieliśmy tylko kilka zapytań pod infolinią 915 115. Strażnicy też chodzili i pytali o tę kwestię lokatorów, ale oni nie deklarowali woli przeniesienia się. Pomimo to ten budynek był do ich dyspozycji - zaznaczyła rzeczniczka stołecznego ratusza.

To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. Natomiast w piątek o uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło, także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Awarie te udało już się naprawić.