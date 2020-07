Warszawa. Mieszkańców stolicy czekają spore utrudnienia na drogach

Warszawa. Remont na ulicy Przyczółkowej

Kolejny etap pracy rozpocznie się w piątek, 31 sierpnia około godz. 22.00 i potrwa do około godz. 5.00 w poniedziałek 3 sierpnia. Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy ułoży wówczas ostatnią warstwę nawierzchni na wschodniej jezdni ulicy Przyczółkowej.

"Podczas drugiego etapu prac zamknięta będzie jezdnia ulicy Przyczółkowej prowadząca w kierunku centrum na odcinku od ulicy Marcepanowej do Vogla. Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie po jezdni zachodniej, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku centrum na wysokości ulicy Marcepanowej będą musieli zmienić jezdnię, a na swój tor wrócą na skrzyżowaniu Branickiego i Vogla. Nie będzie możliwości skrętu w ulicy Usypiskową i Europejską. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Vogla i Europejską" – ostrzega stołecznych kierowców ratusz.

Warszawa. Zmiany na ulicy Wybrzeże Gdyńskie

"W pierwszym etapie zamknięty zostanie lewy pas w kierunku Łomianek oraz prawy w kierunku centrum. Prace w tym miejscu potrwają do końca sierpnia" – wyjaśnia Urząd Miasta.

Warszawa. Prace w al. Niepodległości. Zmiany w kursowaniu tramwajów

"Tramwaje linii 17 pojadą ulicami Woronicza – Puławska – Marszałkowską – Nowowiejska, a linii 33 ulicami: Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa do pl. Narutowicza. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z17 kursująca z Dworca Centralnego ulicami: E. Plater – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Stefana Batorego (w odwrotnym kierunku ul. Rakowiecką) – Boboli – Wołoska do przystanku na skrzyżowaniu z ul. Woronicza (powrót ulicami: Wołoska – Konstruktorska – Racjonalizacji – Woronicza). Skróci się także trasa autobusów linii 102, które w weekend dojadą do ul. E. Plater" – dodaje ratusz.