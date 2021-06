Warszawa. Mieszkańcy sami urządzą miasto. Konsultacje na Górnym Mokotowie

To jednak tylko propozycja pewnej wersji zmian ruchu w tym kwartale Mokotowa. Aby poznać inne pomysły, można przyjść na konsultacje SmogLabu i Warszawy Bez Smogu. Odbyły się już dwie tury rozmów - w ostatnim dniu maja można było dołączyć do debaty online, w środę 9 czerwca przyjść na spotkanie pod chmurką. Kolejne takie zaplanowane zostało na sobotę 12 czerwca. Ankieterzy czekać będą od 11 do 14 w Parku Dreszera, obok placu zabaw. Dwa dni później, w poniedziałek 14 czerwca, przyjść będzie można od 16 do 19 pod gruszę Walentego Ciechowskiego na rogu ul. Bałuckiego i ul. Racławickiej.