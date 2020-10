Warszawa. Mieszkańcy stolicy zadowoleni z życia. Wyniki badań

Od 2004 r. Barometr Warszawski co roku monitoruje opinię mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki badania pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu, służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta – informuje stołeczny ratusz.

- To budujące, że mimo kryzysu i wielu trudności wywołanych m.in. pandemią koronawirusa, warszawiacy wciąż wysoko oceniają funkcjonowanie miasta, jego infrastrukturę i ofertę. Daje to ogromną satysfakcję i motywuje do jeszcze cięższej pracy na rzecz Warszawy - tak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skomentował wyniki najnowszego Barometru.