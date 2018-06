Warszawa: Mieszkańcy usiądą na nowych ławkach. Wiadomo, jak będą wyglądały

Do 2020 roku na stołecznych ulicach ma pojawić się 600 takich miejskich mebli. Na ich wybór mieli wpływ sami warszawiacy. Liczył się nie tylko wygląd, ale również wygoda i funkcjonalność.

Testy i konsultacje

– Chcemy by ławki pojawiły się tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego też prosimy warszawiaków, by za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 przesyłali nam informacje o proponowanych lokalizacjach. Warto we wniosku podać numer pobliskiego budynku czy charakterystyczny punkt. Pierwsze ławki chcemy ustawić już we wrześniu. Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej musimy być jednak pewni, że stawiamy produkt o najwyższej jakości, spełniający oczekiwania mieszkańców – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.