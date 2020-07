Warszawa. Mieszkańcy zdecydują o nazwie pociągu metra

Inspiro, Metropolis , Seria 81 – są to nazwy pociągów dobrze znane warszawiakom. Pojazdów jest łącznie 75 pojazdów i kursują one na pierwszej i drugiej linii metra.

"Nawet 45 nowych, 6-wagonowych pojazdów metra przyjedzie do Warszawy w ramach umowy podpisanej z czeskim producentem, firmą Skoda. To największe zamówienie taboru w historii warszawskiego metra. Składy będą nowoczesne, komfortowe i jednoprzestrzenne. Zastąpią najstarsze pociągi rosyjskie na I linii oraz używane będą do obsługi ruchu pasażerskiego na II linii metra" – informuje Urząd Miasta.