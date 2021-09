Warszawa. Mieszkania na ostatnią chwilę. Student szuka lokum

Trzeba jednak bardzo uważać, by nie wpaść w pułapkę, którą stanowić może dosłownie wszystko. Może to być porażająca stawka kaucji, czasami w wysokości trzykrotnego czynszu. W ogłoszeniach trafiają się też "tanio-drogie" anonse. Bo okazuje się, że do przyciągającej oko ceny 1500 złotych dochodzi oczywiste, ale nie ujęte w ogłoszeniu oczekiwanie właściciela uiszczania stałych opłat - czynszu, prądu, ogrzewania, wody, śmieci, internetu, co winduje kwotę do wielkości nie na studencką kieszeń. Przeciętny koszt wynajęcia dwupokojowego lokum w stolicy wynosi aż 2990-3000 złotych.