Warszawa. Miłość wieczna tęsknota. Fani pamiętali o drugiej rocznicy śmierci Kory

To wpisy, które poruszają serce, dowód na to, że Olga Jackowska nadal żyje w pamięci tych, na których jej piosenki i jej wyjątkowa osobowość miały ogromny wpływ. Ludzie piszą, z co są wdzięczni, co dla nich znaczy i że nigdy jej nie zapomną: ”Twoja obecność jak narkotyk”, ”na zawsze pozostaniesz w moim sercu”, ”Jesteś dla mnie najważniejszym drogowskazem, który pokazał mi najlepszą drogę życia”.