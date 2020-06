Warszawa. Mimo suspensy ksiądz Natanek przeszedł przez Warszawę z pochodem

Warszawa. Ksiądz Natanek poszedł do Sejmu

Natanek swoją otwartą krytyką kościoła katolickiego i jego hierarchów w Polsce, przekonał do siebie część wiernych. To właśnie z nimi 17 czerwca przeszedł drogę z Placu Zamkowego pod Sejm. Uczestnicy pochodu mieli na sobie rytualne czerwone szaty. Przemarsz zatrzymał się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Natanek wzywał tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego, by objawił się narodowi i przestrzegał prezydenta Andrzeja Dudę przed przegraną w nadchodzących wyborach.