Warszawa. Mimo zakazu prowadził auto. W kieszeni miał narkotyki

We wtorek około godziny 19:30 na ul. Puławskiej policjanci zauważyli osobowego fiata, którego kierowca na ich widok zaczął nerwowo skręcać, tak jakby chciał zjechać z głównej ulicy.

- Mając przypuszczenia, że kierujący pojazdem może mieć coś na sumieniu, funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Szybko się okazało, czym było spowodowane jego zachowanie- relacjonuje asp. szt. Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy policji.

Funkcjonariusze policji zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że 36- letni mężczyzna nie powinien prowadzić samochodu, ponieważ w ubiegłym roku sąd odebrał mu prawo jazdy za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkotestem wykazało, że tym razem mężczyzna był trzeźwy. Jego nerwowe zachowanie podczas kontroli jednoznacznie sugerowało, że ma do ukrycia coś jeszcze.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty niestosowania się do nakazów sądowych, a także posiadania substancji psychoaktywnych, za co teraz może zostać skazany nawet na 3 lata więzienia.