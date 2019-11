Warszawa. Mobilna pomoc dla bezdomnych na ulicach stolicy do kwietnia

W Warszawie pojawił się Mobilny Punkt Poradnictwa. Specjalny autobus będzie kursował do kwietnia, między najważniejszymi punktami pomocy dla bezdomnych, schroniskami, noclegowniami i jadłodajniami.

Organizatorzy tej formy wsparcia podkreślają, że trasa autobusu została ustalona tak, żeby obejmować najważniejsze punkty z pomocą dla osób bezdomnych w Warszawie z tymi miejscami, gdzie na co dzień przebywają bezdomni. Ma to umożliwić dotarcie do miejsc, gdzie bezdomni zjedzą ciepły posiłek, ogrzeją się, przenocują.