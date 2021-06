Warszawa. Moda na bratki. Następne sadzonki do adopcji

Trzeba zabrać ze sobą z domu pojemniki, torby lub kartony do transportu roślin. Komunikat ZOM zawiera krótką instrukcję dla przyszłych opiekunów bratków. Wiadomo, że nie mają one większych wymagań, wystarczy osadzić je w uniwersalnej ziemi ogrodniczej, podlewać rano tak, by nie zamoczyć wodą liści i kwiatów, usuwać przekwitające kwiaty i urywać obumierające listki. To wystarczy, by odwdzięczały się kolorami i urodą.