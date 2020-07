Warszawa. Moja pamiątka. Przejmujące eksponaty do nowej kolekcji Muzeum Historii Polski

Akcja tworzenia prywatnych eksponatów historycznych skierowana była do osób po 60. roku życia. To tacy ludzie są cennym archiwum - pamiętają życie w komunistycznej Polsce, karnawał ”Solidarności”, stan wojenny, przełom systemowy, trudne, ale pełne nadziei lata po transformacji. Mają często do opowiedzenia wiele więcej, jeśli są starsi, pamiętają też lata wojny lub powojenną odbudowę i dorastanie na wielkim placu budowy.