Warszawa Mokotów. 73-latek spowodował 12 kolizji

12 kolizji Andrzeja T. z Mokotowa. 73-letni mieszkaniec Warszawy na długo pożegna się z prawem jazdy. Grożą mu zresztą dużo surowsze konsekwencje niż utrata uprawnień. Senior wsiadł do swojej toyoty i udał na przejażdżkę ulicami stolicy. Był pijany. Trzeźwieje w areszcie.

Wieczorna "przejażdżka". W niedzielę, około godz. 21:00, 73-latek wsiadł za kierownicę swojej toyoty . Nie przeszkodził mu fakt, że wcześniej wypił sporą dawkę alkoholu. Wykonywanie niebezpiecznych manewrów rozpoczął od razu po włączeniu się do ruchu. Początkowo jednak kierowanie jakoś mu szło. Do czasu.

73-latek trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem po użyciu alkoholu, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy. Zostanie mu także postawiony zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co sąd może go skazać na grzywnę do 5 tys. zł.